Vinos de 14 bodegas de la DO Valdeorras se darán a conocer este lunes en un acto en Madrid

Bajo el lema “Esperta os teus sentidos: Experiencia Verema 2023. A cata de viños que non te podes perder” el Consello Regulador de la DO Valdeorras promueve este lunes, día 22 de mayo, en el Hotel The Westin Palace de Madrid una degustación de vinos de territorio amparado con el fin de promocionarlos entre diferentes tipos de público y, de modo especial, entre presciptores especializados.





Un total de 26 referencias de blancos y tintos de Valdeorras procedentes de 14 bodegas participantes se darán a conocer en este evento promovido por el Consello Regulador en colaboración con “Experiencia Verema” que se celebrará entre las 12 y las 21 horas del próximo lunes.