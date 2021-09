Villarino da plantón a Jácome

El portavoz municipal del PSdeG-PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, no asistió a la reunión a la que estaba convocado hoy por el alcalde de Ourense.

Jácome quería tratar con el líder socialista cuestiones como la intención del PSOE de presentar un recurso contra la modificación presupuestaria de 62 millones de euros, así como sobre futuras modificaciones de crédito y sobre subvenciones supramunicipales. Pero en el último momento, minutos antes de las 12:30, que era la hora prevista para la reunión, el PSOE presentó por registro un escrito en el que explicaba que no asistiría al encuentro porque, entre otros motivos, considera que los asuntos a tratar se deben plantear con el resto de los grupos políticos en una junta de portavoces.

Rodríguez Villarino precisa, además, en el escrito que no estima procedente ni adecuado mantener ese encuentro "a solas" con Jácome por los "impresentables comentarios mofas e insultos vertidos en las redes sociales, burlándose de los vecinos que lo interpelaban o despreciando a trabajadores públicos o colectivos sociales", y recomienda a Jácome a que cambie cuanto antes su actitud de "displicencia y desprecio que afecta gravemente a la imagen y al decoro institucional del Ayuntamiento de Ourense".

El líder socialista finaliza el escrito emplazando a Jácome a que convoque lo antes posible una junta de portavoces





JÁCOME RESPONDE





Gonzalo Pérez Jácome tachó de mala educación la actitud del líder de la oposición, a quien acusó de actuar de mala fé, ya que asegura que ayer le llegaron rumores de que la reunión no se iba a producir. Jácome se pregunta si Villarino es realmente líder de la oposición.

El alcalde de Ourense considera un hecho insólito que el líder de la oposición en el Ayuntamiento no se quiera reunir con él: "Imaginen que el Presidente del Gobierno convoca al líder del PP y éste le dice que no va a asistir sólo, sino que tiene que convocar al resto de los partidos: Bildu, BNG... tienen que ir todos la la reunión, yo no voy solo a una reunión con el Presidente del Gobierno... es algo insólito", señaló Gonzalo Pérez Jácome.