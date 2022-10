Más de una treintena de vinos de la Denominación de Origen Monterrei formarán parte de un Túnel del Vino, que se llevará a cabo en Vigo el próximo 31 de octubre. El Círculo de Empresarios de Galicia será el escenario de esta nueva iniciativa, en la que participarán los vinos de 20 bodegas inscritas en la denominación.

Tendrá lugar entre las 17 y 21 horas y está destinado al sector de la distribución, canal HORECA, sumilleres, centros de hostelería y restauración, entre otros. Durante la iniciativa, los presentes también podrán conocer los vinos que se elaboran en el territorio, de la mano de las bodegas que forman parte de dicha acción: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, Castro de Lobarzán, Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Abeledos, Pazo de Valdeconde, Tabú, Franco Basalo, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Manuel Vázquez Losada y Manuel Regueiro García.

Para más información: 606 738 242 o info@paadin.es.