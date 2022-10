Verín proyectará los cortometrajes ganadores del Festival Vía XIV

La Casa de la Cultura de Verín acogerá la próxima semana un pase especial de los diferentes cortos premiados en la última edición del FIC Vía XIV, que se desarrolló a principios del pasado mes de septiembre en Verín. La proyección tendrá lugar el 21 de octubre, a partir de las 21.00 horas, y será gratuita hasta que se complete el aforo del recinto.

Así, en el marco de esta exhibición, el público de Verín podrá disfrutar de los trabajos ganadores en cada categoría. En el marco de la categoría Nova, patrocinada por la Fundación Dentalnova, el trabajo ganador fue The last day of patriarchy, dirigido por Olmo Omerzu, una coproducción entre la República Checa, Eslovenia y Francia.

Vol de nuit, O teu nome é y Rompente

En la categoría Horizontes ganó Vol de nuit, un corto de 26 minutos de duración de origen belga dirigido por Kenan Görgun. Y en la categoria A Raia, patrocinada por la Eurociudad Chaves-Verín, el premio recayó en el corto O teu nome é, un trabajo con sello portugués dirigido por Paulo Patrício. Finalmente, el Premio Especial del Público fue para el film Rompente del director ligado a Verín, Eloy Domínguez Senén.

Todos estos trabajos podrán visionarse, de nuevo, en Verín en una acción que tiene como objetivo “impulsar y dar continuidad a una iniciativa cultural como es el FIC Vía XIV, plenamente integrado en la agenda de ocio y tiempo libre de nuestra villa”, destaca el director del certamen, Carlos Montero.