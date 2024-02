Verín clausura el Entroido con la entrega de los premios en el "Xantar de Piñata"

Verín clausuró el carnaval de este año con la popular comida de Piñata, en la que participaron cerca de 200 personas, y que se sirvió para entregar los premios “Cigarrón de Honor”, “Fidelidad” y “Pescadilla”.

La concejala de Festejos, Cultura, Turismo y Conservatorio, Samanta Barreira, entregó el “Cigarrón de Honor” a Javier López, un verinense que desde que tenía 14 años no dejó ni un solo año de hacer resonar las chocas y que lució la primera “chaquetilla negra”. «Aquel que talla caretas con tanto arte como luce el traje y que desparrama el sentimiento de orgullo que implica ser cigarrón», añadió la concejala.

La fidelidad es un valor que, sin duda, se demuestra con el tiempo, y 25 años son más que suficiente para reconocer el esfuerzo de quien año tras año no falta a nuestro Carnaval ni al desfile. «Ser o estar, dice el lema de este año, y sin duda esta persona no solo viene al Carnaval, si no que es parte de él y hace parte del mismo a sus hijos, a los que traslada también el amor por este Carnaval nuestro».

«El último galardón fue para una persona que mamó el Carnaval desde la cuna», enfatizó Barreira, «que con cuatro cosas crea un personaje que defiende con la maestría y la ironía característica del Carnaval; y que heredó de su padre todo el espíritu que representa nuestra mayor tradición. El Premio Pescadilla fue para Marilis Otero»