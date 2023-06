Verín abre el plazo para la explotación del bar de las piscinas municipales

El Ayuntamiento de Verín anunció este jueves el pliego de cláusulas administrativas particulares para la explotación del servicio de bar de las piscinas municipales de verano y servicios complementarios para la temporada de verano. El plazo límite para la entrega de la documentación es el día 8 de junio.

El objetivo principal de esta licitación es garantizar la prestación de un servicio complementario de calidad en las piscinas municipales, con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios durante la temporada de verano.

Las empresas interesadas pueden consultar el pliego y los anexos en la sede electronica - portal de transparencia, y tambien en contratacion del estado y la plataforma Silex de la Xunta - contratos de Galicia-

El objeto del contrato consiste en la explotación del servicio de bar de las piscinas municipales descubrimientos, junto con la realización de los servicios complementarios de mantenimiento y limpieza diaria de las instalaciones (baños, dependencias comunes, etc.) y zona exterior (vaciamiento de papeleras, etc.) al finalizar cada jornada; servicio diario de limpieza y análisis de la calidad del agua de baño (control del pH, cloro, etc., conforme a la normativa vigente); disponibilidad de un trabajador de limpieza a jornada completa, cuyo horario será determinado por la Concejalía de Recursos Humanos y el pago de un canon mínimo de 800,00 euros, que podrá ser incrementado según la oferta presentada por el adjudicatario, y que formará parte integrante del contrato en caso de ser aceptado.

Como compensación por la realización de estas prestaciones, el concesionario tendrá el derecho de obtener los ingresos derivados de la explotación del bar. La explotación de este servicio será responsabilidad exclusiva del adjudicatario, corriendo por cuenta y riesgo del mismo.