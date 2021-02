"Una operación esperpéntica ha descubierto las vergüenzas de políticos que se han quitado la careta"

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, señaló que con los movimientos de distintos partidos políticos para promover una moción de censura en la institución provincial se vio “lo peor de la política, que es moverse para fastidiar a alguien y no pensando en el bien de Ourense”. Baltar señaló que se abordó una “operación esperpéntica” que puso en marcha el PSOE formada por una “ensalada con todos los ingredientes” mediante “díscolos y no díscolos, nacionalistas y centralistas para simplemente que el PP no gobernase la Diputación” y que “han puesto al descubierto las vergüenzas y en tiempos de carnaval se han quitado la careta”.

En una entrevista en Cope Ourense, Manuel Baltar señaló que el anuncio de la diputada no adscrita Montserrat Lama “garantiza esa estabilidad total hasta final de mandato” en la Diputación de Ourense.

Manuel Baltar indicó que la propuesta para llegar a un acuerdo con Ciudadanos comenzó el pasado mes de octubre. El dirigente popular señaló que “al estallar la crisis en Democracia Ourensana y anunciarse la suspensión del pacto de gobierno” procedió a reunirse con la diputada provincial, Montserrat Lama, y “en ese mes de octubre le hice llegar un ofrecimiento para formar parte del gobierno de la Diputación y llevaban debatiendo ese tema hasta la semana pasada que me dijeron que no porque estaban pensando en negociar conjuntamente Diputación y Ayuntamiento de Ourense”. Tras esta decisión, Baltar considera que esta formación política “ha perdido una oportunidad tremenda para seguir creciendo como partido teniendo a Montse Lama como vicepresidenta” pero “no lo han visto en meses y les ha interesado únicamente pujar por ser alcalde o teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Ourense” y “ese era el sillón que les interesaba y esto no va de sillones”.

En ese sentido, considera que Ciudadanos “no tiene ni idea de los que es una Diputación Provincial o un ayuntamiento del rural y muestra un desconocimiento de la política provincial”. “Estaba negociando con todos y se quedó sin nada” recalcó Manuel Baltar

En una entrevista en Cope Ourense, el presidente de la institución provincial aseguró que sabía los movimientos políticos existentes para promover la moción de censura “por varias vías incluso por una vía ligada al PSOE” y “ yo era consciente de que Ciudadanos jugaba a una cosa y otra y le pedí una respuesta ya y, después de meses, me dijeron que no y que vinculaban todo al Ayuntamiento de Ourense”.

El presidente de la Diputación de Ourense también se refirió al ex vicepresidente segundo, Miguel Caride, y aseguró que inicialmente se “fiaba” de este político pero “tuve la certeza por cuatro vías diferentes de que había dado el sí a la moción de censura y que la firmaría, y uno te puede mentir y otro también pero si tienes una tercera y una cuarta versión que la respalda, no hay nada más que hablar”

“Ahora estamos alejados de cualquier zozobra y de personas que se levantan un día diciendo que sí y otro día diciendo lo contrario” señaló Manuel Baltar.

En una entrevista en Cope Ourense, Baltar indicó que el líder de Dermocracia Ourensana, Gonzalo Jacome, es “criticado por todos y, sobre todo, por Rafael Villarino, que no tuvo ningún reparo en reunirse con él para una moción de censura en la Diputación” ya que el portavoz del PSOE estaba “obsesionado con ese reto para que el PP no gobernase”.

El presidente de la Diputación de Ourense recordó que el socialista Rafael Villarino “solo se sentó conmigo una vez y solo para hablar de sueldos y dinero del grupo socialista y no volvió a aparecer más por el despacho”. Además, Baltar recordó que “la primera iniciativa en este mandato en la Diputación de Ourense del PSOE fue la solicitud de compatibilidad para que Villarino pudisese seguir siendo profesor en el campus cuando ya es portavoz en la Diputación y en el Concello de Ourense”.

Baltar manifestó que el “diálogo” con Montserrat Lama “se inició en septiembre” en las negociaciones sobre la aprobación de los presupuestos. Con respecto a si la ex diputada provincial de Ciudadanos podría volver al PP, el presidente del PP en Ourense manifestó que “este partido tiene la puerta abierta a todos los que, con honestidad y ganas de trabajar, piensen en política con mayúsculas” por lo que “veremos qué deparará el futuro”. “Solo recuerdo un caso en que el PP cerró la puerta a alguien y fue a Rafael Villarino cuando se ofreció para ser número 1 por Coles y rechazamos esa opción” concluyó Baltar.