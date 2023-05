Una influencer de viajes promocionará la Ruta do Viño do Ribeiro y sus recursos turísticos

La influencer Cristina Rodríguez Box será la encargada de ejercer de embajadora de la Ruta do Viño do Ribeiro durante los próximos 22 y 23 de mayo. A través de sus redes sociales, con el nombre de @akkicris89, la influencer alicantina, especializada en viajes y destinos turísticos a nivel internacional, ofrecerá imágenes sobre los lugares de interés y puntos turísticos del territorio que abarca la Ruta do Viño do Ribeiro con el objetivo de acercar a los visitantes a todos aquellos recursos más singulares y característicos. El presidente de la Ruta do Viño, Juan Casares, señaló que es una “muestra más de la apuesta por convertir al Ribeiro en destino turístico de calidad”