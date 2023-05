Ultimo pleno del Concello de Ourense del actual mandato municipal

El Concello de Ourense celebró esta mañana el último pleno municipal de este mandato. Durante estos cuatro años, se vivieron plenos broncos, con faltas de respeto, insultos y desconsideraciones. La sesión plenaria de esta mañana contó con la ausencia de 5 de los 27 concejales actuales de la corporación municipal. Varios ediles actuales no continuarán porque no repiten en las listas electorales como Telmo Ucha, miembro del gobierno muncipal; Rafael Villarino, secretario provincial del PSOE y que va como candidato en San Cibrán das Viñas; Flora Moure, portavoz del PP en este mandato que termina; ex concejales de Democracia Ourensana como María Dibuja o Manuel Alvarez; o el ex secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia y actual concejal no adscrito, Laureano Bermejo. Con la foto de grupo, se puso punto y final a la corporación municipal ourensana 2019-2023.