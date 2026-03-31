Turismo de Galicia apoya la declaración de la Romería da Saínza (Ourense) como Fiesta de Interés Turístico Nacional
Xosé Merelles destaca la importancia de este reconocimiento para la promoción turística de la comarca ourensana de A Limia
Ourense - Publicado el
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El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la alcaldesa de Rairiz de Veiga, Asunción Morgade, analizaron en una reunión los trabajos realizados para solicitar la declaración de Romería da Saínza como fiesta de interés turístico nacional.
Xosé Merelles destacó la importancia de este reconocimiento para la promoción turística de la comarca de A Limia y manifestó su apoyo a la tramitación del expediente agilizando el informe autonómico previo a la presentación de toda la documentación ante el Gobierno central.
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