Una tractorada de ganaderos paraliza gallegos paraliza Ourense: "Vamos a seguir aquí muchos días"

Una tractorada de ganaderos ha colapsado este lunes el centro de Ourense, en el entorno de la Subdelegación del Gobierno, para protestar contra el acuerdo de la UE con Mercosur y en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) "justa". Los manifestantes, que han llegado desde diferentes puntos de Galicia, prevén mantener los vehículos aparcados durante los próximos días.

Europa Press Tractora en Ourense ante la Subdelegación del Gobierno, a 29 de diciembre de 2025

Una protesta indefinida

Los organizadores han comunicado que los tractores continuarán en el centro de la ciudad de forma indefinida hasta que obtengan soluciones. "Vamos a seguir aquí muchos días", ha afirmado Miguel Gómez, uno de los portavoces. Esta decisión se ha tomado tras una reunión con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, en la que pidieron "un interlocutor por parte del Gobierno central" para que les explique el acuerdo con Mercosur, sin obtener por ahora "ni fecha ni hora".

No nos vamos a mover hasta que alguien venga a decirnos que algo va a cambiar" Miguel Gómez Portavoz de los ganaderos

Europa Press Tractorada de Ganaderos en Ourense

El clamor contra Mercosur

Adrián Riádigos, presidente de la asociación Gandeiras e Gandeiros Galegos (ELES ELAS), ha subrayado que "la principal reivindicación es que no se firme el acuerdo con Mercosur". Según los manifestantes, este pacto supondría un "cambio de modelo de alimentación" en detrimento del sector europeo. "No nos vamos a mover hasta que alguien venga a decirnos que algo va a cambiar", ha sentenciado Riádigos.

La tractorada ha comenzado a las 11:00 horas en el polígono de San Cibrao das Viñas y ha llegado a la Subdelegación del Gobierno sobre las 15:45 horas, provocando cortes en calles céntricas como Xoán XXIII y Concello. La protesta ha reunido a productores de comarcas como A Limia, Manzaneda, Viana do Bolo, Maceda y Deza, e incluso de la provincia de Lugo, bajo lemas como 'Gandeiros Unidos. Sen campo, a cidade non come'.

Protesta en la Zona de Bajas Emisiones

La protesta se desarrolla, paradójicamente, en un área afectada por la reciente entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ourense. Durante la manifestación se han podido ver pancartas con mensajes como 'O rural non se rende' y tractores con banderas de Galicia y España, en una movilización que recuerda a la que ya tuvo lugar en febrero de 2024 durante las fechas del Entroido.