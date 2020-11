Un trabajo de alumnos del CIFP Portovello de Ourense obtiene el reconocimiento de un concurso de la Xunta

La frase'La violencia me repulsa, la igualdad me impulsa', de la que son autores los alumnos de 2º del Ciclo Superior de Educación infantil del CIFP Portovello de Ourense, ha obtenido un reconocimiento del jurado del concurso de lemas convocado por la Xunta con motivo del 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia de género.

La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, ha dado a conocer hoy el nombre de los centros educativos ganadores en un acto que se desarrolló online en conexión con los centros participantes, y en el que se reconoció además el trabajo de los segundos y terceros premiados en el certamen, en el que participaron más de un centenar de centros, que presentaron un total de 140 lemas.

Los alumnos de 5º de Primaria del CEIP Campolongo de Pontevedra, con el eslogan 'Multiplica la igualdad, dividirás violencia', y los de 1º de Bachillerato del IES plurilingüe Pintor Colmeiro de Silleda, con 'Dobleguemos la culpa de la violencia de género' resultaron vencedores en sus respectivas categorías.

En la primera categoría, la de los jóvenes de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de ESO, quedó en segundo puesto la frase de los alumnos de 6º del CEIP plurilingüe de Ames -'Si me controlas, no me molas'- y, en tercer lugar, estudiantes de 2º de ESO del IES Arzobispo Xelmírez de Santiago de Compostela con el lema: 'Apuesta por el buen trato y deshazte del maltrato'.

En la segunda categoría, dirigida a jóvenes de 3º y 4º de ESO, de Bachillerato y de Formación profesional básica, ciclos de grado medio y ciclos de grado superior, además del reconocimiento al trabajo de los alumnos de 2º del Ciclo Superior de Educación infantil del CIFP Portovello de Ourense, jurado reconoció también el trabajo de 1º del Ciclo Superior de Gestión de ventas y espacios comerciales del IES plurilingüe Pintor Colmeiro de Silleda (2º puesto) por 'Edúcame en igualdad y seremos libres'.

Cada uno de los alumnos galardonados recibirá un cheque por vaor de 150 euros (para los primeros), 75 euros (los segundos) y 50 euros (los terceros) para emplearlos en el comercio local.

Además, la Xunta podrá utilizar los lemas ganadores en futuras conmemoraciones del 25N.