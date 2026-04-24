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Toén (Ourense) celebra este sábado la I Festa do Maior

Este municipio ourensano rinde homenaje a sus mayores como ejemplo de vida, fuerza y dignidad

Una de las fiestas celebradas en Toén
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Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

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Toén celebra este sábado, día 25 de abril, la I Festa do Maior. Se trata de rendir homenaje a los mayores del municipio ourensano como ejemplo de vida, fuerza y dignidad.

La I Festa do Maior se celebrará a partir de las 12 horas en el pabellón del CEIP Saco e Arce. A partir de esa hora, se dará la bienvenida a todos los mayores por parte del alcalde, Ricardo González, y tendrá lugar la misa solemne oficiada por el Obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, con la participación de la Agrupación Cultural Breogán de San Pedro de Moreiras y la Agrupación Zoar do Ventode Toén.

origen 

Esta I Festa do Maior fue impulsada por el alcalde de Toén en Navidad. En una entrevista en COPE Ourense, Ricardo González explicó que se originó “después de ver cómo dos mayores del municipio y separados por 6 kilómetros se fundían en un gran abrazo tras 25 años sin verse” por lo que “decidí que esto no podía volver a pasar y reunirlos desde ahora a todos los mayores en un evento”.

Sobre las 14 horas tendrá lugar la comida con la sobremesa amenizada por la Charanda a Felga. Un encuentro muy especial para poner en valor la importancia de nuestros mayores.

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