El teniente alcalde de Laza se desmarca de la obligación de desinfectar la pista de pádel

El teniente alcalde de Laza se desmarca de la iniciativa del alcalde, el socialista Jesús Blanco, de obligar a los usuarios de la pista de pádel a desinfectarla con máquina sulfatadora, después de jugar en la instalación. Jorge Lorenzo no está de acuerdo, ni con la medida, ni con las formas. “No se nos consultó nada, algo que no nos sorprende, porque es práctica habitual de este alcalde, no contar con los concejales que lo apoyaron para estar donde está”, afirma el teniente alcalde, que no entiende semejante despropósito.

El bando municipal especifica las condiciones para utilizar la pista. Solamente podrán participar dos personas “siempre sin contacto físico y manteniendo la distancia de dos metros” de seguridad. Lo más llamativo, que al rematar el partido, los jugadores tendrán que desinfectar la pista, para lo que “se les entregará una máquina sulfatadora cargada con una dosis de lejía y agua suficiente”.

El objetivo, garantizar la perfecta desinfección de la pista y evitar posibles transmisiones por coronavirus. Para la utilización de la pista de pádel, que lleva abierta desde ayer, se exige además firmar una declaración del uso responsable de las instalaciones.