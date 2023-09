Telmo Ucha a la Intendente-Jefe de la Policía Local: "No me obligues a ponerme en modo DO"

La foto del día fue ver al ex concejal de Seguridad Ciudadana del Concello de Ourense, Telmo Ucha, sentado en el banquillo de los acusados en el juicio que se sigue después de presentar la Intendente-Jefe de la Policía Local de Ourense, María Barrera, una denuncia por acoso laboral contra Telmo Ucha.





En su escrito de denuncia, María Barrera resaltaba que el entonces concejal de Seguridad, Telmo Ucha, ejercía sobre su persona una “presión psicológica” que suponía un posible “acoso moral y laboral manifestado en multitud de actos y ocasiones”.





En el juicio, se constató que el ex concejal grabó las conversaciones que tenía con María Barrera y se pudieron escuchar en la sala algunas grabaciones. En una de ellas, le llega a cuestionar por su vestimenta y María Barrera asegura en un momento: “está claro que esto es un acoso y derribo”





Además de las grabaciones, en el juicio también fueron reveladores algunos mensajes que le envió y que leyó durante el juicio. Uno de los mensajes decía “cambia el chip y te aseguro que saldrás ganando mucho. Si me haces caso te pondrás en otro nivel” le escribió, instándole a cambiar de actitud, y llegó a decirle “Pónmelo fácil , no me obligues a ponerme en modo DO”. Ante esta situación, la abogada de la Intendente-Jefe de la Policía Local de Ourense le preguntó por el verdadero significado de esto y Telmo Ucha recalcó que “es tirar por el camino del medio, que no me gusta, pero es el modo que nos ha llevado a gobernar”. El ex concejal de Seguridad Ciudadana se llegó a encarar por la letrada de María Barrera.





Durante la vista oral, la abogada de María Barrera señaló que “hubo difamaciones continuas” contra la Intendente-Jefe de la Policía Local de Ourense y una campaña de desprestigio contra su persona. Además resaltó que “el deber de garantía del Concello de Ourense falló totalmente” y recordó el episodio en el que, estando María Barrera de baja médica, se forzó la cerradura de su despacho y retiraron todas sus pertenencias





Testigos en la sala aludieron en sus intevenciones al ambiente tenso que existía y llegaron a declarar que había una “cacería contra ella y era vox populi”.





El juicio se desarrolló durante todo el día y vivirá su segunda jornada el próximo 29 de septiembre desde las 09:30 horas en el Juzgado de lo Social.