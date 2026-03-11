El Teatro Principal de Ourense coproduce con el Real Teatro de Retiro de Madrid y el Teatro de la Maestranza de Sevilla "La flauta mágica" de Mozart

El vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense, César Fernández, y la directora del Teatro Principal, Olga Mojón, participan en Madrid en la presentación

El Teatro Principal de Ourense coproduce con el Real Teatro de Retiro de Madrid y el Teatro de la Maestranza de Sevilla “La flauta mágica” de W.A. Mozart. Entre el 21 y 29 de marzo el Real Teatro de Retiro ofrecerá 8 funciones de la ópera de Mozart, una ópera dirigida al público familiar con funciones programadas para los sábados 21 y 28 de marzo a las 12 y 17 horas, y los domingos 22 y 29 de marzo a las 11 y 13 horas. En los días lectivos se ofrecerán 8 funciones destinadas a centros escolares.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense, César Fernández, y la directora del Teatro Principal de Ourense, Olga Mojón, participaron en Madrid en la presentación del espectáculo, que llegará a Ourense.

La puesta en escena de Raquel Alarcón juega con la realidad y la ficción para construir una escenografía y ambientación inspiradas en artistas que han transformado el mundo en diversos momentos históricos.

"La flauta mágica" está concebida como un viaje de aventuras y música donde, a través de pruebas y descubrimientos, los protagonistas aprenden el valor de la amistad, la cooperación y la empatía invitando a niños y adultos a disfrutar juntos del poder mágico de la ópera.