COPE
Podcasts
Ourense
Ourense

El Teatro Principal de Ourense coproduce con el Real Teatro de Retiro de Madrid y el Teatro de la Maestranza de Sevilla "La flauta mágica" de Mozart

Una ópera dirigida a público familiar concebida como un viaje de aventuras y música invitando a niños y adultos a disfrutar del poder mágico de la ópera 

El vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense, César Fernández, y la directora del Teatro Principal, Olga Mojón, participan en Madrid en la presentación

El vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense, César Fernández, y la directora del Teatro Principal, Olga Mojón, participan en Madrid en la presentación

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

El Teatro Principal de Ourense coproduce con el Real Teatro de Retiro de Madrid y el Teatro de la Maestranza de SevillaLa flauta mágica” de W.A. Mozart. Entre el 21 y 29 de marzo el Real Teatro de Retiro ofrecerá 8 funciones de la ópera de Mozart, una ópera dirigida al público familiar con funciones programadas para los sábados 21 y 28 de marzo a las 12 y 17 horas, y los domingos 22 y 29 de marzo a las 11 y 13 horas. En los días lectivos se ofrecerán 8 funciones destinadas a centros escolares.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense, César Fernández, y la directora del Teatro Principal de Ourense, Olga Mojón, participaron en Madrid en la presentación del espectáculo, que llegará a Ourense.

La puesta en escena de Raquel Alarcón juega con la realidad y la ficción para construir una escenografía y ambientación inspiradas en artistas que han transformado el mundo en diversos momentos históricos.

"La flauta mágica" está concebida como un viaje de aventuras y música donde, a través de pruebas y descubrimientos, los protagonistas aprenden el valor de la amistad, la cooperación y la empatía invitando a niños y adultos a disfrutar juntos del poder mágico de la ópera.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE ORENSE

COPE ORENSE

En Directo COPE MÁS ORENSE

COPE MÁS ORENSE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 11 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking