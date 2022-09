El Teatro Principal de Ourense acogerá en octubre el XIX Festival Internacional de Blues

Martins Aneiros Band, Dennins Rollins Velocity Trio y The Chris O'Leary Band son las tres formaciones que van a protagonizar este año el XIX Festival Internacional de Blues que tendrá lugar en el Teatro Principal de Ourense los días 7 y 8 de octubre.

En la presentación del evento, la directora del Teatro Principal, Olga Mojón, recordó la importancia que tiene la música en la programación del Principal, explicó que el Blues es una clase de música que no mueve masas, pero destacó la calidad de las formaciones escogidas en el programa de este año.

El promotor del festival, Alfonso Cito, hizo un repaso por la trayectoria de cada uno de los grupos que van a actuar en Ourense y destacó la que lidera Dennis Rollins, a quien calificó de “bestia parda del del jazz y del funk” que, én el concierto del Principal, será la primera vez que actúe en España con su formación, Velociy Trio.

Cerró la presentación César Fernández, vicepresidente segundo de la Diputación, quien afirmó queel programa de este año cumple con los estándares máximos de calidad, que es una de las señales de identidad del Festival de Blues.

LAS FORMACIONES

- Martins Aneiros Band es el grupo que lidera el bluesman ferrolano Víctor Aneiros. Guitarrista, compositor e intérprete que lleva más de 25 años al frente de sus propios proyectos. En el concierto del Principal ofrecerán un repertorio de composiciones propias y temas clásicos del Blues y el Soul.

- Dennis Rollins Velocity Trio es la formación del trombonista, compositor, arreglista y educador británico Dennis Rollins. Es la primera y única actuación que ofrecerá en España este músico que ha actuado y grabado para artistas como Sting, Jamiroquai, Marcus Miller, Dionne Warwick, Tom Jones o Maceo Parker, entre otros. En 2018 fue distinguido por la Reina Isabel II, junto a Ringo Starr y Barry Gibb, con la Medalla de la Orden del Imperio Británico por su aportación a la música británica.

- The Chris O'Leary Band cerrará el festival el sábado. Chris O'Leary ha tocado con The Fabulous Thunderbirds, The Blues Brothers o Dave Edmunds, entre otros. Durante la Guerra del Golfo formó parte de los Marine Corps, la banda del ejército de EE.UU. Con el primero de sus cinco álbumes, en 2011, fue galardonado como Mejor Álbum y Mejor Artista del año en los premios Blues Blast Music Awards de Chicago y en los American Music Awards de Memphis.