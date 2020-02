Suspendido, por tercera vez, el juicio contra dos acusados de agresión sexual y robo a un hombre en Ourense

Por tercera vez ha sido suspendido el juicio que debía celebrarse en la Audiencia Provincial de Ourense contra los dos acusados de robar y agredir sexualmente a un hombre en la ciudad de As Burgas.

Según el relato de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2017 cuando los procesados, I.A.B. -de origen rumano-, A.N. -de origen marroquí-, y otra persona que no ha sido posible identificar, quedaron con la víctima, J.M.B. -también de origen marroquí-, con el fin de adquirir un teléfono.

Los dos hombres recogieron a la víctima en un vehículo y se dirigieron a la zona de Oira, y uno de ellos le puso un cuchillo en el abdomen diciéndole que se lo clavaría si gritaba o hacía alguna cosa, que no tenía nada que perder”.

Tras agredirlo con bofetadas y puñetazos le obligaron a entregarles todo lo que llevaba, consiguiendo 96 euros en efectivo, dos tarjetas bancarias, una de Eroski y un teléfono móvil.

Además, y con ánimo libidinoso, obligaron a la víctima a desnudarse y a practicarle una felación a uno de los procesados que, en un momento determinado le introdujo los dedos por el ano. Posteriormente, lo dejaron marchar advirtiéndole que denunciara los hechos porque le quitarían la vida.

Esa misma noche el acusado se dirigió a la comisaría a denunciar los hechos, aunque no presentó denuncia formal hasta cinco días después.

Los procesados están acusados de un delito de robo con violencia y uso de armas, de agresión sexual y lesiones. Se enfrentan a la petición de 11 años y medio de prisión cada uno, dos meses de multa y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante el plazo de 10 años.

Hoy no se pudo celebrar el juicio por la falta de un testigo que las defensas entienden que es fundamental. Además, la defensa de A.N solicitó la suspensión del juicio por un "incidente procesal" debido a que su cliente renunció a su anterior letrado y no pudo presentar su escrito de defensa.

Se espera que el juicio se vuelva a celebrar antes un mes.