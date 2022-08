Situación 2 en incendio de Laza, de 740 hectáreas, por cercanía a población

La Xunta ha establecido la situación 2 en el incendio de Laza (Ourense), de 740 hectáreas, como medida preventiva por proximidad del fuego al núcleo de As Taboazas, en el municipio limítrofe de Chandrexa de Queixa.



Este es uno de los tres incendios que permanecen activos en Galicia, después de que a las 12 del mediodía haya quedado estabilizado el de As Pontes (A Coruña), que ha alcanzado las 105 hectáreas.



El fuego afecta ya en Galicia a 4.725 hectáreas en total, según los últimos datos de la Consellería do Medio Rural, frente a las 3.940 de esta mañana. Son ocho los incendios forestales que se registran en la comunidad, en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra.



El más grande sigue siendo el de Boiro (A Coruña), que se mantiene en 2.200 hectáreas y está estabilizado. En la provincia de A Coruña, también sigue estabilizado otro incendio en As Pontes, en la parroquia de Vilavella, de 60 hectáreas.

#Brif Laza tenemos que refugiarnos de la tormenta debajo de la motobomba. No llovió mucho, incendio de Camba, Laza sigue activo pero con menos intensidad. Finalmente se va todo el mundo, hasta la motobomba...y nos quedamos tirados, sin helicópteros, sin vehículos, sin nada... pic.twitter.com/qk8EmHErH4 — Diario de un Bombero (@BrifLaza) August 10, 2022





Pero desde la mañana, ha aumentado la superficie quemada en la provincia de Ourense por los incendios de Laza, que alcanza las 740 hectáreas; Carballeda de Valdeorras, con 440; y Chandrexa de Queixa, con 200, que son los tres que permanecen activos a esta hora.



En la misma provincia, el de Verín, ya controlado, arrasó 600 hectáreas.



En la provincia de Pontevedra el único incendio de consideración está controlado en Ponte Caldelas, parroquia de Xustáns, con 380 hectáreas.



Medios de la Xunta y del Estado trabajan de manera coordinada para que los incendios pasen de activos a estabilizados, luego a controlados y, por último, a extinguidos.