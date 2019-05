SECOND, cabeza de cartel del SilFest Valdeorras 2019

La banda murciana Second hace parada este 2019 en O Barco de Valdeorras para subirse al escenario del SilFest Valdeorras, encabezando el cartel de la cuarta edición de este festival multicultural.

A orillas del río Sil presentarán su octavo disco "Anillos y raíces", publicado en noviembre de 2018. Tampoco faltarán temas como "Rincón Exquisito", "Nivel Inexperto", "Primera Vez" y otros muchos himnos de su carrera.

Second es considerada una de las bandas imprescindibles del indie pop nacional con la inconfundible voz de Sean Frutos rodeada de los acordes de Jorge Guirao a la guitarra, Nando Robles al bajo y de Fran Guirao a la batería.

Su música, alegre y positiva, sonará este verano en algunos de los festivales más importantes del territorio español. En O Barco, Second promete un concierto intenso y emotivo. Para el SilFest Valdeorras 2019 es "todo un orgullo poder traer a O Barco a una banda nacional de primer nivel como Second, el del SilFest será uno de los dos únicos conciertos que dará la banda este verano en Galicia junto con el de O Son do Camiño en Santiago de Compostela. ¡Es un verdadero lujo para Valdeorras!".

El SilFest Valdeorras 2019 contará, además, con las actuaciones de Shinova, Amatria, Smile, Chelsea Boots, The Dawlins, La Plata, The Morgans, Kings of the Beach, Igloo, y de los valdeorreses Vuelta y media, Airline y Azor 91.

Buena música que maridan con el vino de la Denominación de Origen Valdeorras y la gastronomía de la comarca, las actividades culturales, como el espectáculo de poesía "Las muertes son tímidas" del colectivo poético femenino Dømina y el cine al aire libre, o con paseos en kayak por el río Sil. Sus muchas opciones hacen de este festival un evento único y diferente.

Además, este festival multicultural es apto para toda la familia. Los más pequeños tienen su espacio en el Mini SilFest, un festival paralelo al SilFest Valdeorras que se celebra en el mismo espacio pero que cuenta con su propia programación.

El SilFest Valdeorras 2019 se celebrará los días 4, 5 y 6 de julio a orillas del río Sil, en la playa fluvial del Paseo del Malecón de O Barco de Valdeorras.

Las entradas pueden comprarse en la web del festival (www.silfestvaldeorras.com) por el precio de 16,00€ (+ gastos de gestión), siendo el precio en taquilla de 22,00 €. El abono Mini SilFest anticipado tiene un coste de 4,00€ (entrada para menores de 3 a 15 años), el precio en taquilla es de 6,00€.