A través de una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del BNG Diego Lourenzo al gobierno gallego, el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña trasladó el compromiso de cubrir la plaza de personal facultativo en el consultorio de Albarellos de Monterrei, “en el momento de disponer de un facultativo”.

El diputado nacionalista explicó que la falta de profesionales en la sanidad pública provoca evidentes perjuicios al conjunto de la sociedad gallega y, en este sentido, recordó que el pasado mes de junio la médica titular del consultorio de Albarellos se jubiló, sin que nadie cubriera la vacante hasta el momento. “Cuestión de trámites”, pensó el vecindario, pero la realidad es que durante los meses de julio y agosto, “el consultorio permaneció sin médico derivando a toda la población al centro de salud de Vilaza” con la consiguiente saturación del mismo.

Sorprende, dijo el diputado, que la médica titular de Albarellos ya había prolongado su jubilación tres años, situación que, a su juicio, constata “o bien falta de previsión, o bien nula capacidad de gestión o bien la intencionalidad de cerrar el consultorio de Albarellos”.

para Diego Lourenzo "resulta sorprendente que días después de la presentación de esta iniciativa por parte del BNG –y después de más de dos meses sin atención médica- el pasado 5 de septiembre se cubriera la vacante, pero solo algún día a la semana y con una profesional del PAC de Verín".

Diego Lourenzo se refirió a la comarca de Verín como ejemplo de lucha a favor de la sanidad pública y contra los recortes del Gobierno del PP. “Las luchas del Verín no se cierra, de pediatría y también del vecindario de Albarellos cuando se intentó no reabrir el consultorio han sido buenos ejemplos a lo largo de estos años”, manifestó.

Diego Lourenzo reclamó al conselleiro que no se esconda “tras la cortina de la falta de médico con disposición para cubrir la plaza”, pues existe una profesional interesada que ya pidió una adaptación de puesto para poder incorporarse al consultorio de Albarellos, la misma profesional que está de número uno en el concurso de traslados “que ustedes no sacan para cubrir la vacante por jubilación de Albarellos”, alegó. Se trata, añadió, de la “misma profesional que vio como se creó una plaza de difícil cobertura en Vilaza que ella también había pedido y de la que quedó fuera”.

“Y yo le pregunto, señor conselleiro, como es posible que habiendo una profesional interesada y habiendo usado todos los canales posibles para cubrir esta vacante, el consultorio de Albarellos no tenga médico? Tendrá algo que ver que esta profesional sea concejala en el Ayuntamiento de Monterrei, pero no sea del PP y no interesa que trabaje en Albarellos?”, añadió Lourenzo Moura.