San Pedro Fiz de Vilar en Bande acoge un proyecto para revalorizar el saber popular

El director artístico, Mateo Feijóo, ha desarrollado en la aldea San Pedro Fiz de Vilar (Bande) la nueva iniciativa “O espello da memoria no trazo da palabra” que da continuidad al programa “A Casa do Pozo” iniciado hace un año por el artista con la instalación artística “Sons do esquecemento ou A navalla do tempo”, presentada en la Cidade da Cultura de Santiago.

En esta ocasión se suman al proyecto la poeta y pedagoga Luz Pichel, la ilustradora María Puertas y la fotógrafa Ximena Garrigues para que los vecinos de esta aldea ubicada en el municipio de Bande se conviertan en artistas que darán forma a su tradición oral, su memoria histórica, sus anécdotas o recuerdos.

Todos ellos participaron en residencias artísticas en las que día a día, y de la mano de sus compañeros y compañeras de viaje en esta aventura, fueron descubriendo calles, leiras, canciones, refranes e historias familiares que pusieron en común en los talleres y encuentros dirigidos por Pichel y María Puertas.

El objetivo de ellos es recuperar, revalorizar y recontextualizar el saber popular para generar un nuevo imaginario colectivo que nutra, impulse y materialice la generación de nuevas propuestas y actividades por parte de los vecinos. Para ello la lengua y las formas, es decir, las palabras y los trazos serán los ejes vertebradores de “O espello da memoria no trazo da palabra”.

De este modo quienes quieran conocer la aldea, podrán hacerlo a través de sus calles, casas o habitantes, pero también contemplando los textos, ilustraciones y fotografías montados en la Casa da Escola de San Pedro Fiz de Vilar – Bande. Los interesados en visitar la instalación deberán solicitarlo con 24 horas de antelación por correo electrónico en la dirección acasadopozo.vilar@gmail.com.