Del 13 al 15 de mayo se va a celebrar la 11ª edición de la Xornada de Portas Abertas de las Rutas dos Viños de Galicia en la Ruta do Viño do Ribeiro.

En esta acción que promueve y financia la Axencia de Turismo de Galicia, los visitantes podrán disfrutar de un programa de actividades que incluye desde la visita a bodegas adheridas a la Ruta do Viño do Ribeiro, pasando por la degustación de menús especiales que van a elaborar varios restaurantes de la zona, la visita teatralizada de lugares como Pazos de Arenteiro o el casco histórico de Ribadavia.

También tendrá lugar una "andaina" por la primera etapta del Camiño do Viño entre Ribadavia y Compostela, “un camino iniciático en la cultura del vino”, como lo definió Juan Casares, presidente de la Ruta do Viño do Ribeiro, en la presentación de la jornada. “El senderista no sólo va a poder hacer deporte al caminar, sino que va a disfrutar del paisaje, y va a pasar por enclaves 'senlleiros' de nuestro patrimonio, como San Andrés de Camporredondo -donde se encuentra el Museo do Viño de Galicia-, o San Clodio”, explicó Casares.

La Ruta del Viño do Ribeiro repetirá la experiencia del ViñoBús para facilitar la llegada de público desde cinco puntos de Galicia: Vigo, Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra y A Coruña.

En la presentación de la jornada, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, se refirió al enoturismo como "un turismo de un alto valor añadido y una potente herramienta para el desarrollo de una zona como es la del Ribeiro".

Los interesados en disfrutar de esta jornada de puertas abiertas en la ruta del viño do Ribeiro deben realizar reserva previa en la página web de la Ruta do Viño do Ribeiro.