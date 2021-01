A Rúa celebrará mañana la Festa do Codillo de forma "virtual"

Las restricciones sanitarias motivadas por la pandemia de la COVID-19 obligan a la cancelación de numerosos eventos, entre ellos, la Festa do Codillo que tradicionalmente se celebra cada año en A Rúa de Valdeorras.

El mañana sábado, 30 de enero, esta cita gastronómica cumple su XIV edición. Y si la situación de la pandemia no permite las reuniones como las que hasta ahora conllevaba tal celebración en el Pabellón Municipal de O Aguillón, los organizadores no están dispuestos a que este año se quede vacía la fecha en el calendario valdeorrés y animan a los vecinos a organizar la Primeira Festa Virtual do Codillo, que tendrá lugar en cada casa de este municipio.

Así, desde el Concello de A Rúa invitan a que en cada hogar se realice un menú a base de consomé, codillo, grelos, chorizo, cachelos, pan e viño. Y de postre, bica, café y licores.

La pandemia, pues, no impedirá buenas celebraciones, eso sí, cada uno en su casa.