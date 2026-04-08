Rio 2026: los particulares Juegos Olímpicos del Rural que organiza este pequeño pueblo de Galicia

Alrededor de 100 personas participarán durante cuatro días, del 9 al 12 de abril, entre San Xoán de Río y la estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda para analizar cómo vive la población y ayudar a buscar soluciones reales a problemas del rural, principalmente la vivienda y la movilidad.

El alcalde de San Xoán de Río, Xosé Miguel Pérez Blecua, manifestó en una entrevista en COPE Ourense que es una iniciativa que pretende que los emprendedores de toda España “entiendan cómo se vive en el rural y ayudar a buscar soluciones reales a problemas del rural”. Pérez Blecua indicó que “no vienen a enseñar sino a mezclarse y trabajar con la gente del municipio”.

“Juegos de Río” es la actividad que tendrá lugar este próximo viernes y que consistirá en “una gymkana por el pueblo, pasear por el municipio, hablar con los vecinos y ver cómo viven realmente” destacó el regidor municipal añadiendo que verán “los problemas de primera mano”. Al día siguiente, se sentarán a trabajar para buscar soluciones del rural como la movilidad y la vivienda. “Analizarán cómo hacer para moverse sin transporte público y cómo recuperar casas y traer gente a vivir” destacó Pérez Blecua.

Entre las actividades previstas para este proyecto “Impact Campus” destaca también la visita a una ganadería en una zona donde es el sector de dinamización económica de los vecinos.

El centenar de personas que procede de toda España estará formado por emprendedores que montan empresas, que invierten dinero en proyectos además de universitarios y representantes de empresas relevantes.