El Ribeiro ofrece nuevas rutas de Viñobus en septiembre en una época marcada por las vendimias

El Ribeiro ofrecerá nuevas rutas de Viñobus en septiembre en un época marcada por la vendimia y que resulta atractiva para el público potencial de destinos enoturísticos.

Se trata de una cooperación establecida entre la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial, la Ruta do Viño do Ribeiro, el Consello Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro y el Geodestino Ribeiro-Carballiño. La iniciativa fue presentada esta mañana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel por la directora de Turismo de Galicia; Nava Castro; el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández; y el presidente de la DO Ribeiro, Juan Casares.

Serán nuevas rutas centadas en temáticas de marcado carácter histórico. El próximo 14 de septiembre, un autobús partirá de Santiago de Compostela para recorrer la huella histórica que las órdenes monacales dejaron en la comarca de O Ribeiro con la visita al Monasterio de San Clodio y al Museo do Viño de Galicia, así como a bodegas.

La segunda ruta do Viñobus tendrá lugar el 21 de septiembre y procederá de Vigo girando en torno a la cultura castrexa incluyendo visitas al castro de Santa Lucía en Castrelo de Miño o el Castro de San Cibrán de Lás, además de a varias bodegas.

El último viñobus de esta temporada partirá el 28 de septiembre de la ciudad de Ourense y ofrecerá un recorrido por el Esplendor de los Pazos, que llevará a descubrir grandes joyas de la arquitectura barroca emplazadas en Pazos de Arenteiro y se complementará con la visita a bodegas.