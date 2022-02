La residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega será una realidad en Ourense

La residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega será una realidad en la ciudad de Ourense. El cambio de postura del PSOE permitirá su aprobación en el próximo pleno municipal.





La Xunta de Galicia organizó un acto público ayer por la tarde en la parcela que ocupaba la antigua estación de autobuses del barrio de O Pino y que es el lugar elegido para la futura residencia. Para su aprobación es necesario aprobar un cambio de uso en el PXOM y hasta ahora el gobierno no obtuvo los 14 votos necesarios al no contar con el apoyo de PSOE, BNG y los ediles díscolos de Democracia Ourensana. Este asunto llegó tres veces a pleno del Concello de Ourense y no salió adelante.





La conselleira de Política Social, Fabiola García, resaltó ayer en el acto público organizado que este centro “permitirá la creación de 120 nuevas plazas públicas, 110 puestos de trabajo y aprovechar una parcela como la de la antigua estación de autobuses”. En su intervención, recalcó que será “una de las mejores a nivel europeo” y que la Fundación Amancio Ortega “invertirá 12 millones de euros en la construcción y equipamiento de un centro que incluirá la creación de una unidad psicogeriátrica para mayores con alzheimer y otras demencias”.





“Para construir esta residencia contamos con dos aliados fundamentales: en primer lugar los vecinos del barrio de O Pino, A Ponte y del resto de lugares de la ciudad y, en segundo lugar, la Fundación Amancio Ortega” recalcó la conselleira de Política Social.





Al finalizar el acto, el PSOE confirmó su cambio de postura y que votarán a favor en el próximo pleno. Rafael Villarino señaló que “hoy tras la palabra de la conselleira y las infografías que reflejan el compromiso con la zona verde e infraestructuras para los vecinos entendemos que se da un paso adelante” y así “respondiendo a las inquietudes de los vecinos es el momento de darle el visto bueno“.





En el acto estuvo también el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, quien lamentó la “torpeza de PSOE y BNG” por “hacer perder el tiempo a la ciudad”. También asistió el portavoz del BNG, Luis Seara, quien al final del acto participó poniendo en duda la titularidad de los terrenos afectados y motivó los abucheos de una parte del público contra él por su intervención.