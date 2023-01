"Un reconocimiento a mi trayectoria, a mi trabajo durante muchos años y al esfuerzo titánico en aquella época"

“Un reconocimiento a mi trayectoria, a mi trabajo y un reconocimiento de la gente que valoró a lo largo de los años un esfuerzo titánico en aquella época”. Así definió Concepción López Vázquez “Concha” su emoción tras ser distinguida como empresaria del año con motivo del 45 aniversario de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO).





Concha empezó a trabajar en 1975 junto a su suegro en las galerías Proyflem y en edificios y locales. Más tarde, trabajó en un comercio en galerías Proyflem y, desde ahí, una brillante trayectoria profesional reconocida tras casi cinco décadas de experiencia.





En sus inicios, la empresaria recuerda que “era muy difícil conciliar en aquellos tiempos y me ayudaron mucho mis suegros y en las casas donde yo trabajaba” y “a mis dos hijos los llevaba conmigo y los sentaba en un sofá mientras yo trabajaba”.





En una entrevista en Cope Ourense, Concepción López señaló que “tuve la suerte de que siempre estuve asegurada”. En la década de los 90 se crea la empresa

Limpiezas López Vázquez S.L. y cuenta actualmente con varios empleados, la mayor parte mujeres porque “aunque hay hombres maravillosos, las mujeres en mi sector tienen un don“.





Limpiezas López Vázquez S.L. tiene como timón a la primer mujer que lideró una empresa de limpieza en Galicia y quien lidera la asociación de limpieza de Ourense. La empresaria recalcó que el sector actualmente está “bastante bien” y añadió que “somos imprescindibles y con el COVID se demostró” porque “donde no hay limpieza es que no hay higiene”. “Hay mucha gente que se dedica a la limpieza y hay trabajo” señaló Concha resaltando que “la situación de hoy no tiene nada que ver con la de mis inicios”.





Concha manifestó que hoy en día “lo que más se valora es la fidelidad y no siempre es posible” aunque considera que en su historia tuvo “mucha suerte con todo el personal que pasó por aquí” y les inculcaba que “si me sois fieles a mí, sois fieles a los clientes”.

Sobre su designación como empresaria del año, señaló que le cogió de sorpresa en el acto de la CEO porque “no lo sabía” y fue “uno de los momentos más emotivos en mi trayectoria empresarial”





“Mi agradecimiento a toda la gente que me quiere porque la CEO es mi casa” manifestó Concha quien quiso mostrar su “agradecimiento especial a mi marido, hijos y familia” y concluyó: “he sido siempre una luchadora”.