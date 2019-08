DO reconoce la necesidad de reformar el sistema de reparto de fondos de la Diputación de Ourense

El portavoz de Democracia Ourensana en la Diputación, Miguel Caride, ha reconocido que el sistema de reparto que se utiliza en la administración provincial ourensana se debería cambiar, pero defendió el voto negativo de su grupo a la propuesta presentada por socialistas y nacionalistas en el Pleno celebrado ayer.

Partido Popular y Democracia Ourensana votaron en contra de moción en la que socialistas y nacionalistas proponían el cambio de la forma de reparto de los fondos que la institución distribuye entre los ayuntamientos de la provincia.

Los diputados de DO votaron no, pese a que en el anterior mandato provincial, cuando estaban en la oposición, habían defendido lo contrario: "Democracia Ourensana está de acuerdo en que, posiblemente, haya que revisar el sistema de reparto económico de la provincia, pero eso tiene que tener unas bases, unos criterios. Porque si aprobamos con carácter genérico el hecho de hacer un cambio, pero no abordamos cómo, pues a lo mejor complicamos las cosas", ha afirmado Caride.

Miguel Caride precisó, además, que el sistema que proponen PSOE y BNG puede que no sea ni más justo ni más democrático.

El portavoz de Democracia Ourensana recordó, asímismo, que "antes de proponer una reforma en el modelo de financiación hay que escuchar a los 92 alcaldes de la provincia, por las complicaciones burocráticas que una nueva forma de financiación les puede suponer".

Miguel Caride hizo estas declaraciones tras informar sobre los acuerdos adoptados por la Xunta de Goberno del Ayuntamiento de Ourense, de la que es portavoz. En la sesión de hoy fue aprobada la convocatoria de ayudas para apoyar a las asociaciones sin ánimo de lucro a organizar actividades de promoción de la igualdad. Esta convocatoria está dotada con 10.000 euros.

También, entre otros asuntos, fueron aprobados, por una parte, el expediente para la contratación de las obras de mejora y reparación de una plaza en la Avenida de Marín, en la que se invertirán 175.000 euros, y por otra, la dirección de obra de la reforma de la Plaza de Abastos, por importe de 236.000 euros.