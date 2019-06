“Queremos que el SilFest Valdeorras sea una seña de identidad para la gente de la comarca”

El SilFest Valdeorras 2019 situará a O Barco de Valdeorras "en el mapa festivalero de Galicia" , un "evento ya consolidado" cuyos organizadores quieren que "sea una seña de identidad para la gente de la comarca, que lo sientan como propio", en palabras de la dirección del festival, los valdeorreses Jorge Álvarez, Jose Carlos Vilor y Aida Estévez.

El evento, único por sus muchas actividades y dirigido a toda la familia, fue presentado a orillas del río Sil, en la playa fluvial del Paseo del Malecón de O Barco lugar en donde se celebrará el festival, y contó con el apoyo de representantes del Ayuntamiento de O Barco y del presidente del Consello Regulador de la D.O. Valdeorras, José Luis García Pando, quien puso en valor "la importancia de crear sinergias en Valdeorras", ya que al ser el organismo vitivinícola el patrocinar principal del SilFest Valdeorras "sirve de escaparate para el mundo del vino".

En cuando a la programación, el cartel musical lo encabeza la banda murciana Second. Junto a ellos, Shinova, Amatria, Smile, Andhrea & The Black Cats (Concierto Mahou Cinco Estrellas), Chelsea Boots, The Dawlins, La Plata, The Morgans, Kings of the Beach, Igloo (Concierto Xacobeo 21), Macizas Centrais y los valdeorreses Vuelta y media, Airline y Azor 91. Además, Fixemberg DJ y Economato DJ'S animarán las noches.

Buena música que se marida con el vino de la D.O. Valdeorras que vuelve a jugar un papel muy importante de la mano del Consello Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras. Para dar a conocer y poner en valor los vinos de la comarca se organizan diferentes actividades como catas y maridajes, además se instalará en el recinto del festival un stand de la D.O. Valdeorras para la degustación, exposición y venta de vinos.

La gastronomía de la zona, las actividades culturales y en la naturaleza también serán protagonistas en la edición de 2019.

Desde el festival nos proponen un Showcooking a cargo del cocinero Kike Piñeiro, paseos en kayak por el río Sil, poesía con el grupo Dømina y la iniciativa Poesía no camiño, una ruta poética que recorre un tramo del Camino de Invierno mientras diferentes poetas recitan sus versos; o cine al aire libre con las películas Bohemian Rapsody y Sing.

Además, los más pequeños tienen su espacio en el Mini SilFest, un festival paralelo al SilFest Valdeorras que se celebra en el mismo espacio pero que cuenta con su propia programación: conciertos, talleres, colchonetas, cine al aire libre, rutas por el backstage, actividades de aventura… En este completo programa de ocio infantil destacan las actuaciones del grupo de percusión, teatro y circo Odaiko y del Mago Teto.



Las actividades del 4 de julio serán gratuitas. El abono para los dos días, viernes y sábado, cuesta 16,00€ (+ gastos de gestión), siendo el precio en taquilla de 22,00 €. Y han salido a la venta también las entradas por día, novedad en esta edición. El abono Mini SilFest anticipado tiene un coste de 4,00€ (entrada para menores de 3 a 15 años), el precio en taquilla es de 6,00€.

Más información y venta de entradas en la web del festival www.silfestvaldeorras.com