El PSOE de Riós denuncia que el agua de la traída no es apta para el consumo humano

Los socialistas afirman que el Ayuntamiento de Riós no alertó de que el agua del municipio fue calificada como no apta para el consumo en unas analíticas de autocontrol realizadas el pasado 26 de junio. Según el grupo municipal la situación “es extremadamente grave”, ya que tal y como apuntan a pesar de ser un "peligro" para la salud de los vecinos, el ayuntamiento no alertó, ni informó de esta situación de ninguna forma.

Desde el grupo municipal socialista explican que tuvieron constancia de la situación a través del sistema de información nacional de aguas de consumo (SINAC) dependiente del Ministerio de Sanidad ,y apuntan que “en el análisis hay tres parámetros cuyos valores estaban fuera de rango”.

La portavoz del PSdeG-PSOE en Riós, Marina Vaz Quintillán, exige a la institución municipal que “procedan, no solo a avisar al vecindario de la peligrosidad que conlleva a consumir agua en estos momentos, sino realizar todas las acciones necesarias para corregir estos valores del agua para que vuelva a ser apta así como dar las explicaciones oportunas sobre las razones por las que no se comunicó desde el ayuntamiento una situación que pone en peligro la salud de los vecinos”.

Según Eva Barrio, alcaldesa del municipio, "el agua de la traída está perfectamente para su consumo, esos análisis son de hace un mes y los parámetros anómalos fueron provocados por un corte de suministro de la luz que afectó a la depuradora y se solucionó inmediatamente".