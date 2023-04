El PSOE propone la creación de un Consorcio Interinstitucional para el desarrollo de "Ourense Capital Termal"

El PSOE de Ourense propone la creación de un Consorcio Interinstitucional entre la Xunta de Galicia y el Concello de Ourense para el desarrollo del proyecto “Ourense Capital Termal”. Los socialistas señalan que destinarían 10 millones de euros en el próximo mandato municipal.





El candidato del PSOE a la alcaldía de Ourense, Francisco Rodríguez, y el número 3 de la candidatura socialista y ex concejal de Termalismo en el Concello de Ourense, José Angel Vázquez Barquero, anunciaron esta propuesta durante un desayuno informativo en la ciudad de As Burgas.





Vázquez Barquero explicó que este consorcio podría “impulsar inversión privada en la ciudad y apoyar la investigación e innovación” y puso como ejemplo una iniciativa desarrollada en el municipio portugués de Chaves.





En su intervención, señaló que es necesario una “política termal clara acorde a nuestra riqueza termal” frente a la “situación actual donde el gobierno municipal no cree en el termalismo”. Vázquez Barquero lamentó que “no movió ficha” con la rehabilitación de As Termas de A Chavasqueira -que ardieron hace cuatro años- o “se adjudican ahora las obras de la piscina termal de As Burgas después de que casi año y medio cerradas”.





“Los retrasos en obras dañan nuestra imagen de destino termal y afecta a nuestra imagen termal porque los visitantes siguen llegando” señaló Vázquez Barquero.