El PSOE de Ourense propone la creación de un grupo de trabajo para la captación de fondos europeos

El Grupo Municipal del PSdeG-PSOE de Ourense presentará una moción en el pleno de este mes en la que proponen la constitución de un grupo de trabajo que diseñe los proyectos que puedan optar a los fondos europeos "Next Generation".

En una rueda de prensa, el concejal socialista Javier Rey explicó que el Concello de Ourense no se puede quedar atrás a la hora de presentar unos proyectos con los que se puede hacer cambiar la economía y el futuro de este ayuntamiento.

Para los socialistas, los fondos europeos de reconstrucción "Next Generation", no se pueden ver únicamente como una ayuda para la recuperación de la crisis de la COVID-19, sino que "se trata de un Plan Marshall del siglo XXI", según aseguró Rey, quien denunció que no tiene constancia que desde el Concello de Ourense se esté trabajando en la presentación de iniciativas para la captación de esos fondos.

El programa "Next Generation" de la Unión Europea está dotado de 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 están destinados para España y de estos 72.700 son para ayudas a fondo perdido, pero "esos fondos están vinculados a un resultado, y no son una cuestión de territorialidad", precisó el concejal socialista, y por ello, dijo "es necesario elaborar un programa de actuaciones que sea histórico para este concello".

Los socialistas aseguran tener ideas para optar a los fondos europeos, ideas que giran en torno a los campos del termalismo y la geotermia, pero también sobre la salud, la moda y la alimentación, y esas ideas son las que pretenden manifestar dentro del grupo de trabajo que pretenden constituir.