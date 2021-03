El PSOE de Ourense pide al PP que diga "si va a seguir sosteniendo a Jácome en la alcaldía"

El portavoz del Grupo Municipal del PSdeG-PSOE en el Concello de Ourense, Rafa Villarino, ha pedido al Partido Popular "que se deje de excusas" cuando dice que no negocia un posible gobierno en el Concello mientras el PSOE no renuncie a Villarino como candidato, ya que "nosotros no estamos pidiendo la retirada de Jesús Vázquez en el concello ni de Baltar en la Diputación" para llegar a un acuerdo que posibilite desbancar a Gonzalo Pérez Jácome de la alcaldía, "porque no somos nadie para meternos en la vida de otros partidos", explicó.

Rodríguez Villarino asegura que "el PP no quiere un cambio en la alcaldía porque no le interesa estratégicamente al partido desde el punto de vista orgánico".

El portavoz socialista pide también al PP que se pronuncie sobre la afirmación que hizo Jácome de que el Partido Popular no va a formar parte del gobierno de la ciudad, y digan si van a dejar que termine su mandato al frente del Ayuntamiento, porque "en mano de los populares está que las cosas sigan como están o si las quieren cambiar", señaló Rodríguez Villarino.