El PSOE de Ourense no logra pactar una lista de consenso para el congreso federal

El PSOE de Ourense no logra una lista de consenso para el Congreso Federal. Se trata de la única provincia gallega donde los socialistas no logran una integración. El alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, formalizó ayer su precandidatura para encabezar la lista de delegados de la provincia. Se trata de la candidatura del sector oficial respaldada desde la dirección provincial del PSOE. Anteriormente se presentó la precandidatura de la ex diputada autonómica, Noela Blanco, del sector crítico. Las dos candidaturas inician ahora las recogida de avales hacia el Congreso Federal del PSOE que se celebrará en octubre en Valencia.