El PSOE de Ourense denuncia que las termas han registrado episodios de contaminación en los últimos meses

El Grupo Municipal Socialista denuncia que tienen evidencia de que las termas de Ourense estuvieron expuestas a contaminación en los últimos cuatro meses.

El portavoz del grupo municipal, Rafael Rodríguez Villarino, compareció en rueda de prensa, según dijo, "por la salud y el bienestar de los usuarios de las termas de Ourense".

Recordó que varios ciudadanos le trasladaron quejas sobre la calidad de las aguas de las termas y por ello, tras haber pedido información que no se les facilitó desde el Ayuntamiento, encargaron un análisis del agua termal. Posteriormente, el gobierno municipal dio a conocer un informe sobre las aguas de las termas, pero Villarino afirma que no se ajusta a la legalidad, pues no recoge los "episodios de corta duración".

El líder socialista se remite al decreto ley que regula la gestión de la calidad de las aguas de baño, en el que se clasifica el estado del agua, y que contempla que se registren episodios de contaminación en las aguas de baño.

Rodríguez Villarino explicó que desde el Concello se hicieron públicos los datos correspondientes a los análisis realizados por la Universidad de Vigo desde junio hasta agosto, en los que se informaba de episodios de contaminación puntual en las aguas de A Chavasqueria, Outariz, Burga de Canedo y Muiño da Veiga, pero denuncia el portavoz socialista que el informe está sesgado y es incompleto: "porque la normativa dice que todas las zonas de baño deben analizarse, por lo menos, una vez al mes, y hay un montón de zonas que no se analizan. Y tenemos constancia de que sí existen esos análisis". Por ello, Rafael Rodríguez Villarino pregunta por qué no aparecen los datos en la información que se les ha facilitado.

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ourense denuncia el intento deliberado de ocultación de información por parte del gobierno municipal y reivindica el derecho de los ciudadanos a saber cuál es la calidad de las aguas de los recintos termales y, en el caso de que en algún momento presenten algún tipo de contaminación, reclama que el Ayuntamiento actúe y transmita el dato a Sanidad, que será quien establezca si los recintos tienen que ser cerrados o no, en algún momento.