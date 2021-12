El PSOE de Ourense denuncia ante la Valedora do Pobo que Jácome oculta información a la oposición

El Grupo Municipal del PSdeG-PSOE del Concello de Ourense denuncia el oscurantismo con el que actúa el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, y afirma que, desde principio de mandato, ejecuta un bloqueo permanente a la oposición impidiendo sistemáticamente el acceso a la información del Ayuntamiento.

La concejala socialista, Natalia González, explicó en una rueda de prensa que, sólo en el año 2021, tienen más de 150 solicitudes pendientes de contestación por parte de Jácome, que ostenta una gran parte de las de las competencias de las áreas municipales.

Por ello, el Grupo Socialista ha recurrido a la Valedora do Pobo, pidiendo su amparo para que se les facilite el acceso a la información que requien, referida a cuestiones como el futuro del Plan Xeral. Según la concejala socialista, "Jácome no es capaz de reconocer que no va a ser capaz de cumplir sus líneas rojas para la aprobación del plan, que seguirá bloqueado. Sólo le queda asumir que tendrá que tragar con el PXOM del Partido Popular, engañando de esta forma a los que le dieron su apoyo a Democracia Ourensana en las elecciones municipales", señaló Natalia González

Los socialistas también han pedido información a Jácome sobre el Centro de Inteligencia Artificial creado por él, que consideran "es un agujero negro en el que se está despilfarrando una cantidad incalculable de dinero público"; y aseguran que tampoco tienen acceso a la información en torno a las promesas realizadas por el alcalde sobre el parque mapamundi o la piscina de Covadonga; y denuncian el oscurantismo sobre el Plan de Movilidad, del que no tienen acceso a los expedientes, ni a los informes de viabilidad y mantenimiento