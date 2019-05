El PSOE de Ourense busca llegar a un consenso “con cuantas más fuerzas políticas, mejor”

En solitario, con un acuerdo de gobierno, a través de pactos, de apoyos puntuales... El ganador de las elecciones municipales en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino no descarta ninguna opción para que el Partido Socialista asuma el gobierno del Ayuntamiento: “si no es posible establecer un pacto, porque divergen mucho las líneas, buscaremos acuerdos puntuales. No vamos a forzar cuestiones anti natura, que desnaturalicen las propuestas de unos o de otros. Tenemos que llegar a un consenso con cuantas más formaciones políticas, mejor. En caso de que no sea posible, no nos quedará más que abogar por el gobierno en solitario. Pero ésta es una alternativa que dependerá de las conversaciones que tengamos”.

En una entrevista en COPE Ourense, Rodríguez Villarino señaló que ha iniciado los primeros contactos con los líderes de las fuerzas políticas que han obtenido representación en el Ayuntamiento de Ourense en estas elecciones municipales, y el primero ha sido Gonzalo Pérez Jácome.

El líder de los socialistas precisó que la relación PSOE – Democracia Ourensana va a ser distinta a la que ha habido en estos cuatro años: “son corporaciones diferentes. Por lo menos es diferente el grupo político que presenta el Partido Socialista”, ha dicho.

En el caso de llegar a un acuerdo de gobierno con otra fuerza política, Rodríguez Villarino precisa que no va apostar por una tenencia de alcaldía como imagen de marca, como hiciera el anterior gobierno bipartito, entre 2007 y 2012, cuando gobernaron en Ourense PSOE y BNG: “no creemos que que tenga que haber una marca tenencia de alcaldía, ni que se visualice una bicefalia municipal. Otra cosa es que el gobierno municipal haya un teniente de alcalde, como en todos los ayuntamientos, eso tiene que haberlo. Otra cosa es quién quiera estar. Cada uno tendrá que elegir y mostrar su acuerdo o desacuerdo”.