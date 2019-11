El PSOE insiste en la necesidad de cambiar de ubicación la Estación de Autobuses de la futura Intermodal

El Grupo Municipal Socialista de Ourense calificó de “electoralista” la visita de la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, a las obras de construcción de la Estación de Autobuses de la futura Estación Intermodal.

El portavoz socialista, Rafa Villarino, y la concejal Natalia González, utilizaron una bengala de humo para escenificar lo que consideran van a respirar los usuarios del Centro de Salud que se ubica justo al lado de lo que será la nueva Estación de Autobuses.

"Se cumplen nuestros pronósticos y, tal y como dijimos, la única urgencia que tenían la Xunta de Galicia y el Partido Popular era venir y pisar estas obras, a sabiendas de lo que va a pasar con ellas, con un único fin de electoralismo, a sabiendas de que va a ser un "pendello" lo que se va a hacer aquí, y a sabiendas de la repercusión que va a tener para los vecinos de A Ponte", apuntó Natalia Rodríguez.

Por su parte, Rafael Rodríguez Villarino indicó: "Tenemos la encomienda de avisar a la ciudadanía: o se moviliza, o tendremos una estación de autobuses con 300 entradas y salidas al lado del Centro de Salud, saturando el tráfico en la calle Eulogio Gómez Franqueira y llenándonos de humo, de humo de verdad, todos los días".

Y es que según afirmó el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ourense, Rodríguez Villarino, no entienden que se construya la Estación de Autobuses al lado del Centro de Salud, cuando ADIF tiene terrenos disponibles al otro lado de las vías: "hoy no sólo vende humo el Partido Popular, sino que lo trae para dejaro aquí, al lado del Centro de Salud para que los vecinos se intoxiquen, y después de haberle proporcionado alternativas. Y es que lo curioso es que hemos ido a Madrid, hablamos con la presidenta del ADIF que mostró su disposición a ceder terrenos del otro lado de las vías, y no sólo no aceptan sino que ni siquiera reciben al PSOE que hace esta propuesta".