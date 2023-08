Profesionales de la hostelería han catado los vinos de Monterrei en Fisterra

Un centenar de personas, han asisitdo al Túnel del Vino que la Denominación de Origen de Monterrei ha celebrado en Fisterra. Durante cuatro horas, miembros del sector de la restauración y hostelería, distribución y medios de comunicación, entre otros, han conocido las peculiaridades climáticas y de suelo de Monterrei,su tradición vitícola, además de tipologías de vino o variedades de uva.

Diferentes representantes de establecimientos de la zona se han acercado hasta el Hotel Bela Fisterra para participar en esta iniciativa junto al presidente del Consello Regulador, Jonatás Gago, los presidentes de la Asociación Española de Geólogos, de la AGACS (Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago) y de APTCM (Asociación Profesionais de Turismo da Costa da Morte).

Asimismo, los participantes en esta acción de la D.O. Monterrei han podido degustar los tintos y blancos de las siguientes bodegas: Ladairo, Gargalo, Castro de Lobarzán, José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Triay, Terrae Monterrei, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Pazo de Valdeconde, Tabú, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Franco Basalo, Trasdovento, Manuel Vázquez Losada y Manuel Regueiro García (Serra de Alén).

Esta iniciativa se encuentra dentro de las acciones promocionales realizadas por la denominación para este 2023, que ha permitido que los vinos de Monterrei hayan llegado a ciudades como Barcelona, Madrid, Berlín, Lugo o Santander. Jonatás Gago considera que “es fundamental que la promoción no sólo vaya dirigida al consumidor final, sino también a trabajar distintos canales de venta, y reforzar así el trabajo que llevan a cabo nuestras bodegas a lo largo del año”.