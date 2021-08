La productora Beli Martínez recibirá el premio Chano Piñeiro del OUFF

La productora y profesora Beli Martínez (A Guarda, 1980) recibirá el premio Chano Piñeiro en la sesión inaugural del Ourense Film Festival (OUFF), que se celebrará el 24 de septiembre.

Carmen Leyte, presidenta de la Fundación Carlos Velo, que organiza el certamen, señaló que se trata de "un reconocimiento por su labor desde Filmika Galaika al apostar en los últimos años por potenciar y dar a conocer a un gran número de nuevos creadores gallegos, haciendo posible la realización de sus sueños audiovisuales con notable proyección internacional".

Beli Martínez es responsable, desde Filmika Galaika, de largometrajes como "Longa Noite" y "Arraianos", de Eloy Enciso; o "Those that, at a distance, resemble another", de Jessica Sarah Rinland, entre otras producciones

El Ourense Film Festival instituye el galardón para reconocer el trabajo de los emprendedores del audiovisual gallego que, en muchas ocasiones sacan adelante sus proyectos al margen de la industria estandarizada.

A la entrega del premio Chano Piñeiro está previsto que acuda la viuda del cineasta, Mariluz Montes.