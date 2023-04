"Lo primero y fundamental que le digo con todo el corazón a los ourensanos es gracias"

El Arzobispo de Santiago electo, el ourensano Monseñor Francisco Prieto, dejaba hoy este mensaje a los fieles ourensanos en los micrófonos de Cope Ourense: “Lo primero y fundamental que les digo con todo el corazón es gracias; gracias por todo lo que me habéis dado, por todo lo que de vosotros he recibido y lo que he aprendido”.





Monseñor Francisco Prieto manifestó que “ahí nací en el año 1968 en la ciudad de Ourense y por todo lo recibido en familia, vida parroquial, Seminario, en los primeros años como sacerdote; es una película de tantos momentos y acontecimientos donde lo importante es el guión que cada persona me ha ayudado a ir construyendo”.





“El ser de Ourense te da un matiz y una manera de ser gallego que uno lleva con un sano orgullo que se enriquece con el compartir en estas tierras de Compostela donde uno va recibiendo mucho” resaltó Monseñor Prieto en una entrevista en Cope Ourense





“Cuando el Papa Francisco te encomienda una labor como esta es dar un giro de profundidad y de mayor entrega a tu vida y he recibido felicitaciones, cariño cercano con un sinfín de emociones” resaltó el ourensano Monseñor Francisco Prieto, quien añadió que estos días desde su nombramiento “me acuerdo de mis padres, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, mis amigos, mis compañeros sacerdotes durante 27 años como sacerdote en la Diócesis de Ourense”





El Arzobispo de Santiago electo indicó que “uno procura tener una presencia cercana, amable y afable, y procuro esa cercanía, esa escucha atenta, ese diálogo de corazón a corazón”.