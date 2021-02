La primera mujer "pantalla", protagonista del nuevo proyecto de Rubén Riós

El carnaval de Xinzo de Limia y la primera mujer que se vistió de pantalla son los protagonistas de “Arrieiros Somos”, la serie documental dirigida por Ruben Riós, que se estrena mañana viernes en el canal “Orgullo Galego”. La protagonista, Lola Martínez, de 87 años, recorre las calles de Xinzo de Limia, para recordar el valor de la palabra, la emigración y aquella tarde de 1950 que se vistió de pantalla. Como dice Rubén Riós, “la serie apuesta por la sabiduría y experiencia de generaciones anteriores, ya que su trabajo y sus vivencias fueron fundamentales para construir un mundo mejor”.

"Arrieiros Somos" se trata de un proyecto audiovisual de 12 capítulos que “no solo pretende entretener, sino que quiere empoderar a nuestras gentes, a esas personas que no escuchamos tanto, o no queremos escuchar y que en esta pandemia se convirtieron en uno de los colectivos más golpeados”, explica Rubén Riós. El Ayuntamiento de Xinzo de Limia vio en este proyecto una oportunidad para homenajear tanto el Carnaval como a las personas que, como Lola, inculcaron el amor y respeto por nuestras tradiciones. En el capítulo, no pasó desapercibido el Museo do Entroido, donde se grabaron parte de las imágenes y que, también, constituyen un guiño a la unión del carnaval en todo su conjunto, “recordando a todas aquellas personas de alma entroideira, que hicieron que no sea una simple fiesta, sino un sentimiento que va más allá de la celebración”.

Ruben Riós quiso estrenar este capítulo después de los días grandes del carnaval, para hacer una reflexión sobre la inusual celebración que nos tocó vivir este año. a causa de la pandemia. Cada semana, a las 21 horas, el canal de Facebook “Orgullo galego” abordará temas de interés global, como la violencia de género, tradiciones, el abandono rural, cambio climático, coronavirus, emigración, soledad, discapacidad o diversidad.