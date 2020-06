El presidente de la Junta de Personal de Ourense afirma que "la mala organización empieza desde la alcaldía"

El presidente de la Junta de Personal del Concello de Ourense, José Manuel Rodríguez, señaló que existe “muy mala organización que empieza desde la alcaldía” quien “no sabe, no quiere o no le interesa que se solucionen estos problemas de Personal”.

En una entrevista en Cope Ourense, José Manuel Rodríguez manifestó que Jacome “busca como culpable cuando las cosas no salen a los funcionarios” y señaló que en Personal “se lleva un año muerto y paralizado ya que no se ha tocado ningún tema de Personal y así no se puede coordinar ni llevar un plan”.

Con respecto a la comparación del Concello de Ourense con una fábrica, el presidente de la Junta de Personal señaló que “lo normal es que las cadenas de montaje tengan mantenimiento” y para ello “una inversión en material y medios”.

“Aquí falta mantenimiento y reparar las piezas necesarias para que el engranaje no pare” recalcó José Manuel Rodríguez, quien señaló que “hay servicios muertos porque falta personal”.