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El PP de Ourense denuncia que ADIF no compromete una fecha para las obras del paso inferior de Ramón Puga y el paso superior de Tarascón

Los populares advierten que si no se licitan las obras de manera inmediata "habrá que esperar a 2027 para verlas en ejecución" 

Los populares lamentan el estado actual

Los populares lamentan el estado actual

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

El PP de Ourense denuncia que, cuatro años después, ADIF “sigue dando largas” al no comprometer una fecha para licitar las obras del paso inferior en Ramón Puga y del paso superior de Tarascón.

Los diputados populares en el Congreso indican que “si no se licitan las obras de manera inmediata en 2026 habrá que esperar a 2027 para verlas en ejecución “ y esto supondría un “enorme desprecio a la ciudad y a los vecinos de Ourense”.

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