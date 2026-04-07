El PP de Ourense denuncia que ADIF no compromete una fecha para las obras del paso inferior de Ramón Puga y el paso superior de Tarascón

El PP de Ourense denuncia que, cuatro años después, ADIF “sigue dando largas” al no comprometer una fecha para licitar las obras del paso inferior en Ramón Puga y del paso superior de Tarascón.

Los diputados populares en el Congreso indican que “si no se licitan las obras de manera inmediata en 2026 habrá que esperar a 2027 para verlas en ejecución “ y esto supondría un “enorme desprecio a la ciudad y a los vecinos de Ourense”.