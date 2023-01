El portavoz de Ciudadanos en Ourense pregunta "qué tiene que esconder Jácome"

El portavoz de Ciudadanos del Concello de Ourense, Pepe Araujo, aseguró que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, no autorizó el acceso al expediente del concierto de Omar Montes y se preguntá “qué tiene que esconder el alcalde”





Pepe Araujo señaló que “el 20 de diciembre pedí en Junta de Area que quería tener acceso al expediente de contratación del espectáculo de Omar Montes” porque “ya denuncié el despilfarro en el concierto ya que en una hora se tiró río abajo más de 70.000 euros”





“Quieron ver los papeles y ayer le envié una carta al alcalde para ver el expediente hoy a las 10 de la mañana y me encuentro en el Auditorio con un asesor y una funcionaria y me dicen que el alcalde no lo tiene autorizado” señaló el portavoz de Ciudadanos, quien añadió que “ante la insistencia, pidiéndole que llamen a la alcaldía me citan para el 20 de enero”





Araujó denunció la “sistemática forma de proceder de la alcaldía que se le niega a la oposición la información”