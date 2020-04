El Polideportivo de Oira acogerá en Ourense a las personas sin hogar con positivos asintomáticos de COVID-19

El pabellón polideportivo municipal de Oira está siendo acondicionado por el Ayuntamiento de Ourense para que pueda acoger a las personas sin hogar con positivos asintomáticos de COVID-19 que le derive el Servicio Galego de Saúde (Sergas).

Según informa en una nota de prensa el Concello de la ciudad de As Burgas, actualmente se encuenran abiertos, por una parte, el albergue principal: el Fogar do Transeúnte, ubicado en la Praza do Trigo, que está completo y, por otra, el espacio adicional que se acondicionó en el albergue de peregrinos de A Barreira, donde todavía hay plazas disponibles. Además, también se han preparado las instalaciones del antiguo albergue de peregrinos de San Francisco, por si fuese preciso utilizarlo.

Con esta medida, o Ayuntamiento de Ourense quiere tener la previsión necesaria para dar respuesta a la situación derivada del coronavirus.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y la concejala de Política Social, Eugenia Díaz Abella, han mostrado su disposición para colaborar con las diferentes administraciones utilizando los recursos de los que dispone el Ayuntamiento de Ourense; en este caso, habilitando el pabellón polideportivo de Oira en las condiciones adecuadas para acoger a estas personas.