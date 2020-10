La Policía Local tramita en Ourense más de 60 infracciones por reuniones de no convivientes

La Policía Local de Ourense tramitó en cuatro días un total de 116 actas de infracción por incumplimiento de las medidas adoptadas por Sanidade para evitar la propagación del coronavirus. La mayor parte de las infracciones en la capital fueron por reuniones de no convivientes y se levantaron un total de 62 actas de infracción por parte de los agentes policiales. Además, se procedió a tramitar denuncia por desplazamientos no autorizados -32-, por no usar la mascarilla -12- por incumplimiento en materia de veladores -4- , por consumo en interior de bares o cafeterías -2-, por incumplimiento en horario de cierre -1- y por consumo de tabaco sin mantener la distancia de seguridad -1-.