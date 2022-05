El pleno de la Diputación de Ourense rechaza la petición del PSOE para que dimita Jácome

El pleno de la Diputación de Ourense rechazó la petición del PSOE de dimisión del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, por dar un empujón a una sindicalista en la Plaza Mayor. Al igual que ocurrió en el Concello de Ourense, también fue tumbada esta iniciativa en la Diputación Provincial esta mañana en un pleno extraordinario.





La sesión se desarrolló durante una hora y PP, Democracia Ourensana y la edil no adscrita, Montse Lama, votaron en contra frente a los votos a favor de PSOE y BNG.





El portavoz del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, desgranó las razones por las que solicitaba la dimisión del regidor municipal y explicaba que su conflicto con la sindicalista, Lola Panero, no es ajeno porque Jácome “ataca a policías, funcionarios, representantes sindicales, vecinales, periodistas e incluso a sus ex compañeros”





Desde la otra bancada, el portavoz del PP en la Diputación de Ourense, Plácido Alvarez, señaló que se trata de un “show del PSOE” y “espectáculo político rancio” al “pedir en la Diputación la dimisión de Jácome cuando tratan de conseguir por debajo de la mesa su favor para presentar una moción de censura a este gobierno”. “Les da igual todo con tal de gobernar” indicó el portavoz del PP.





Con todo, Plácido Alvarez admitió que “Jacome erró como representante público, como alcalde de Ourense y como miembro de la institución que representa y en un acto injustificable y rechazable, y erró por no pedir perdón en su comportamiento y hacemos un llamamiento para que presente sus disculpas”





AGRESIONES VERBALES CONTINUAS





El mayor protagonismo fue para la diputada no adscrita, Montse Lama, quien inicalmente señaló que se trata de un “circo mediático y performance” del PSOE y señaló que “no me creo la preocupación que quieren mostrar por Lola Panero” ya que “no le importan los problemas reales de la ciudadanía”.





Posteriormente, Montse Lama preguntaba al PSOE si existen “mujeres de primera y de segunda” ya que afirmó recibir “agresiones verbales continuas y faltas de respeto” por parte de los socialistas. La diputada no adscrita desgranó situaciones en las que fue “increpada y menospreciada” por el PSOE y les acusó de tener “distintas varas de medir”. La diputada no adscrita también pidió un “paso adelante” de Jácome para “pedir disculpas” por su actitud con la sindicalista, Lola Panero.





JUZGADO





El portavoz de Democracia Ourensana -el partido que lidera Gonzalo Jácome-, Armando Ojea, señaló que “el PSOE da por supuesta esa agresión y eso se resuelve en el juzgado y no en la Diputación”. “Faltan a un deber importante si creen que hubo una agresión a una mujer y no están en el juzgado” señaló Armando Ojea, quien apostilló que “a lo mejor es que no lo tienen tan claro”





“Me parece surrealista que venga esta cuestión a la Diputación cuando tiene que ir al juzgado” indicó el portavoz de Democracia Ourensana.