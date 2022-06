Un pleno con muchas ausencias aprueba que los partidos cobren por los ediles con los que iniciaron el mandato

Un pleno plagado de ausencias dio luz verde a que los partidos políticos recuperen las asignaciones económicas que recibían al inicio del mandato al margen de las bajas registradas. Esta iniciativa beneficia a Democracia Ourensana, que percibirá por 7 ediles cuando actualmente tiene 4 -tras las bajas de los ediles no adscritos María Dibuja, Manuel Alvarez y María Teresa Rodríguez- y a Ciudadanos que percibirá como 2 ediles -tras la baja de Laureano Bermejo-.





El pleno extraordinario celebrado esta mañana en el salón de plenos del Concello de Ourense comenzó con las intervención del interventor municipal, quien quiso “advertir” que “esta aprobación definitiva no fue informada por la intervención municipal, informe que es preceptivo” y además advierte que “de esta modificación derivan unos compromisos de gasto para los que no existe crédito en el presupuesto municipal”





El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, señaló tras la intervención del interventor municipal que existe un “informe jurídico que da vía libre a esta autorización” y añadió que entiende que “no hay ningún problema”.





En el debate entre los grupos políticos, el portavoz del BNG, Luis Seara dijo al regidor municipal que “lo que se pretende es llevar dinero a su partido, partido que es usted” y considera que es una “tropelía”. Tras la intervención del portavoz nacionalista, Jacome le contestó que “tiene que mirar si es justo o no que los partidos sean vulnerables a los tránsfugas y no si Jacome se lo lleva porque no tiene ni idea de las cuentas de nuestro partido”.





TRES AUSENCIAS DEL PSOE





El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, aseguró que es “tremendamente cínica” la postura del PSOE porque en los dos debates que se realizaron sobre este asunto hubo ausencias de ediles del PSOE -tres en el día de hoy- y “este tema saldrá adelante gracias a las ausencias del PSOE”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta iniciativa fue aprobada debido a los votos de Democracia Ourensana, PP, Ciudadanos y el edil no adscrito Laureano Bermejo. PSOE y BNG votaron en contra.